



В ультраортодоксальном районе Иерусалима загорелся магазин сотовых телефонов

В ночь с субботы на воскресенье загорелся магазин сотовых телефонов на улице Малки Исраэль в ультраортодоксальном районе Геула в Иерусалиме. Магазин, который называется "Фон Кошер", в прошлом пострадал от серии демонстраций, организованных против него ультраортодоксами после того, как владелец магазина отказался купить кошерный сертификат "Комитета раввинов по вопросам связи".



Владелец магазина Ицхак Дери заявил сегодня, что считает это преднамеренным поджогом и "ультраортодоксальной защитой", и добавил, что недавно представитель того же раввинского комитета забрал у него кошерный сертификат. Ущерб от пожара также нанесен торговым точкам, расположенным рядом с подожженным магазином.



Окружное пожарно-спасательное управление Иерусалима сообщило: "Около 4:00 утра на горячую линию пожарной команды Иерусалима поступило сообщение о пожаре в магазине в 2-этажном жилом комплексе на улице Малки Исраэль. На место прибыли 4 бригады и высотный кран со станции Ума. Прибывшие на место бригады выявили возгорание в магазине сотовой связи".



В результате пожара люди не пострадали. На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа. В полиции считают, что пожар имеет признаки поджога.



Война сотовых телефонов на ультраортодоксальной улице идет давно. В противостоянии участвуют владельцы магазинов сотовых телефонов и кошерные контролеры от имени "Комитета раввинов по вопросам связи", который должен одобрять каждое устройство, продаваемое среди ультраортодоксального сектора, и управлять контактами с компаниями, которые хотят продавать кошерные сотовые телефоны в ультраортодоксальном секторе. В последнее время в ультраортодоксальных городах было проведено множество акций протеста против магазинов сотовой связи, которые отказались платить за кошерные продукты "Комитета раввинов", демонстрации, которые со временем стали жестокими и агрессивными, а также привели к личным преследованиям различных владельцы магазинов.



