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В Украине прокомментировали ночные взрывы в Москве
30.07.2023 15:48 Ирина Демьянова

В Украине прокомментировали ночные взрывы в Москве

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ночные взрывы в Москве.

"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" – она уже касается. Уже есть определенные настроения в России – что-то прилетает, и громко. Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, что-то прилетает. Поэтому говорить о российском "покое в глубинке" уже не приходится", - отметил Игнат.

Напомним, Москву атаковали БПЛА сегодня, 30 июля, около трех часов ночи.

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