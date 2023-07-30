



В Украине прокомментировали ночные взрывы в Москве

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ночные взрывы в Москве.



"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" – она уже касается. Уже есть определенные настроения в России – что-то прилетает, и громко. Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, что-то прилетает. Поэтому говорить о российском "покое в глубинке" уже не приходится", - отметил Игнат.



Напомним, Москву атаковали БПЛА сегодня, 30 июля, около трех часов ночи.