



В Украине оценили возможность наступления РФ в годовщину войны

Полномасштабное наступление России в годовщину войны является маловероятной, поскольку у россиян для этого нет ресурсов.



Такое мнение выразили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.



"В то время как распространяется информация о широкомасштабном российском наступлении, запланированном на 24 февраля, военная разведка Украины сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое по-прежнему продолжается", — отметил представитель ГУР Андрей Черняк.



Тем не менее, он подтвердил, что Россия планирует совершить "определенные" действия в отношении Украины в ближайшие недели. Черняк пояснил, что россияне пытаются уже в настоящее время найти слабые места в украинской обороне, чтобы добиться хоть каких-то тактических успехов.