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В Украине назвали вероятные причины утечек на "Северных потоках"
30.09.2022 23:55 Ольга Белозерова

В Украине назвали вероятные причины утечек на "Северных потоках"

В Украине высказались о возможных причинах инцидентов, которые произошли на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и привели к утечкам.

Свое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает "Укринформ".

"Что касается газопровода, то здесь два варианта - либо россияне его сами "бахнули", либо россияне его так построили, что он разрывается и не может выдержать", - заявил Данилов. 

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