



В Украине назвали вероятные причины утечек на "Северных потоках"

В Украине высказались о возможных причинах инцидентов, которые произошли на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и привели к утечкам.



Свое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает "Укринформ".



"Что касается газопровода, то здесь два варианта - либо россияне его сами "бахнули", либо россияне его так построили, что он разрывается и не может выдержать", - заявил Данилов.