В Уганде погибли люди из-за некачественного алкоголя
В результате употребления джина, смешанного с токсичным веществом метанолом, в Уганде погибли минимум 17 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что многие были госпитализированы после употребления напитка.
В образцах напитка, конфискованных полицией, были обнаружены следы метанола.
По подозрению в продаже джина были арестованы четыре человека, в том числе производитель напитка и владелец ларька.
Также полиция закрыла место, где был создан напиток.