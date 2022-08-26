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В Уганде погибли люди из-за некачественного алкоголя
26.08.2022 23:16 Алина Груднева

В Уганде погибли люди из-за некачественного алкоголя

В результате употребления джина, смешанного с токсичным веществом метанолом, в Уганде погибли минимум 17 человек.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
Уточняется, что многие были госпитализированы после употребления напитка.
 
В образцах напитка, конфискованных полицией, были обнаружены следы метанола. 
 
По подозрению в продаже джина были арестованы четыре человека, в том числе производитель напитка и владелец ларька. 
 
Также полиция закрыла место, где был создан напиток.

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