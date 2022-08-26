



В Уганде погибли люди из-за некачественного алкоголя

В результате употребления джина, смешанного с токсичным веществом метанолом, в Уганде погибли минимум 17 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что многие были госпитализированы после употребления напитка.

В образцах напитка, конфискованных полицией, были обнаружены следы метанола.

По подозрению в продаже джина были арестованы четыре человека, в том числе производитель напитка и владелец ларька.

Также полиция закрыла место, где был создан напиток.