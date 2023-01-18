



В убежище мафиози Мессины Денаро найдены секс-таблетки и дизайнерская одежда

Парфюмерия, дизайнерская одежда и секс-таблетки были обнаружены во вторник в квартире, которая была последним убежищем босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро, сообщили судебные источники через день после его ареста.



Квартира,где прятался мафиози, находится в скромном здании недалеко от центра Кампобелло-ди-Мазара в западно-сицилийской провинции Трапани.

По словам источников в судебных органах, следователи обнаружили там одежду, обувь, хорошо укомплектованный холодильник и чеки из ресторана. Они также нашли таблетки для повышения потенции.



“У него была обычная жизнь, он сам ходил в супермаркет за продуктами”, – сообщил судья Паоло Гвидо, проводивший расследование.



Мессина Денаро известен своим пристрастием к предметам роскоши, включая дизайнерскую одежду и аксессуары. Полиция сообщила, что на момент ареста на нем были часы стоимостью 35 000 евро.



По словам прокурора Палермо, 60-летний Мессина Денаро, пойманный в понедельник в частной больнице в Палермо после 30 лет бегства, содержится в центральном итальянском городе Л'Акуила.



Следователи полагают, что Мессину Денаро в понедельник отвезли в больницу Ла-Маддалена в Палермо из Кампобелло-ди-Мадзара для лечения рака. В городе проживал его предполагаемый помощник Джованни Луппино, который был арестован вместе с ним. Полиция привлекла к ответственности также врача Альфонсо Тумбарелло по подозрению в пособничестве боссу мафии.



Мессина Денаро получил 20 пожизненных сроков тюремного заключения в ходе заочных судебных процессов за организацию ряда криминальных убийств, в результате которых были убиты прокуроры по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году.



Несмотря на онкозаболевание, прокуратура заявила, что Мессина Денаро достаточно здоров , чтобы отбыть срок в тюрьме, где он продолжит лечение..