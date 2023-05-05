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В Тверской области неизвестные хотели подорвать ЛЭП
05.05.2023 17:30 Алина Груднева

В Тверской области неизвестные хотели подорвать ЛЭП

В пятницу, 5 мая, в Тверской области на опорах ЛЭП обнаружили шесть самодельных взрывных устройств.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что все СВУ подсоединялись к одному таймеру. Такую находку сделали в районе деревень Микшино и Залазино Лихославльского района.

"На металлических опорах трех ЛЭП было закреплено по два пакета с неизвестным веществом и взрывателем, которые были окрашены в серый и коричневый цвета. Прибывшие на место специалисты обезвредили взрывчатку. Диверсантов ищут", - сказано в сообщении.

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