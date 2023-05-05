В Тверской области неизвестные хотели подорвать ЛЭП
В пятницу, 5 мая, в Тверской области на опорах ЛЭП обнаружили шесть самодельных взрывных устройств.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что все СВУ подсоединялись к одному таймеру. Такую находку сделали в районе деревень Микшино и Залазино Лихославльского района.
"На металлических опорах трех ЛЭП было закреплено по два пакета с неизвестным веществом и взрывателем, которые были окрашены в серый и коричневый цвета. Прибывшие на место специалисты обезвредили взрывчатку. Диверсантов ищут", - сказано в сообщении.