Новости » Происшествия
24.04.2023 15:36 Наталья Богинская

В Тверии ветеран пытался поджечь себя и реабилитационный центр

Мужчина пытался поджечь себя и реабилитационный центр Минобороны для раненых ветеранов в северном городе Тверия.

В министерстве сообщили, что поджигателя быстро остановили, когда он пытался облить здание горючей жидкостью. Медики доставили мужчину в местную больницу для обследования, где сообщили, что он легко ранен.

В Министерстве обороны заявили, что возмутитель спокойствия был недоволен тем, что его ходатайство о признании раненым ветераном было отклонено в 2012 году. 
 

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