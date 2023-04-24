



В Тверии ветеран пытался поджечь себя и реабилитационный центр

Мужчина пытался поджечь себя и реабилитационный центр Минобороны для раненых ветеранов в северном городе Тверия.



В министерстве сообщили, что поджигателя быстро остановили, когда он пытался облить здание горючей жидкостью. Медики доставили мужчину в местную больницу для обследования, где сообщили, что он легко ранен.



В Министерстве обороны заявили, что возмутитель спокойствия был недоволен тем, что его ходатайство о признании раненым ветераном было отклонено в 2012 году.

