



В Тверии нашли пожилого мужчину без сознания

В Тверии был найден 60-летний мужчина без сознания и с признаками переохлаждения.



Медики Magen David Adom оказали ему помощь и эвакуировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает "Маарив".



В MDA рассказали, что мужчина без сознания лежал на скамейке. Его одежда была пропитана водой, а тело было холодным на ощупь.



Медики посадили мужчину в прогретую кондиционером машину, укрыли его одеялами, чтобы согреть и стабилизировать его состояние. После этого пострадавшего увезли в больницу.