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В Тверии нашли пожилого мужчину без сознания
26.11.2022 10:15 Ольга Белозерова

В Тверии нашли пожилого мужчину без сознания

В Тверии был найден 60-летний мужчина без сознания и с признаками переохлаждения.

Медики Magen David Adom оказали ему помощь и эвакуировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщает "Маарив".

В MDA рассказали, что мужчина без сознания лежал на скамейке. Его одежда была пропитана водой, а тело было холодным на ощупь. 

Медики посадили мужчину в прогретую кондиционером машину, укрыли его одеялами, чтобы согреть и стабилизировать его состояние. После этого пострадавшего увезли в больницу. 

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