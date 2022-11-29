



В Турции вспыхнул пожар на химзаводе

Пожар вспыхнул на химическом заводе в Памуккале в провинции Денизли, на юго-западе Турции. Об этом сообщает CNN Türk.



“Около 12.30 на химическом заводе, который находится в 100 метрах от шоссе Денизли-Афенкарахисар, вспыхнул пожар. На месте пожара время от времени происходили взрывы”, — сообщает телеканал.



Из-за возгорания химических веществ пламя быстро охватило весь завод, раздаются взрывы.



На место происшествия было направлено большое количество пожарных. Доступ в район запретили для обеспечения безопасности. Борьба с огнем продолжается.



