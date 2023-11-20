



В Турции во время шторма затонуло судно

Сухогруз под флагом Панамы, стоящий на якоре в порту Эрегли, был расколот на две части из-за шторма, который действовал в регионе. Судно ударилось о бетонные стены порта и повредило амфитеатр на берегу.



После получения уведомления в район происшествия были направлены катера береговой охраны и пожарные команды.



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Находившиеся на борту 13 иностранных граждан были эвакуированы и размещены в Доме учителя Эрегли.

