Новости » Происшествия
В Турции во время шторма затонуло судно
20.11.2023 03:30 MIGnews.com

В Турции во время шторма затонуло судно

Сухогруз под флагом Панамы, стоящий на якоре в порту Эрегли, был расколот на две части из-за шторма, который действовал в регионе. Судно ударилось о бетонные стены порта и повредило амфитеатр на берегу.

После получения уведомления в район происшествия были направлены катера береговой охраны и пожарные команды.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Находившиеся на борту 13 иностранных граждан были эвакуированы и размещены в Доме учителя Эрегли.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы