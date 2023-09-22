



В Турции вертолет рухнул на 5-звездочный отель

ЧП произошло на популярном турецком “лечебном” курорте Афьон – вертолет с двумя людьми на борту упал прямо на пятизвездочный отель.



Как сообщает турецкие СМИ, вертолет, принадлежащий фармацевтической компании в Афьонкарахисаре, во время приземления врезался в сосны, окружающие забор, в саду 5-звездочного отеля в районе Садыкбай в центре города. На борту вертолета находились два человека, один из них канадец.



К месту инцидента были направлены бригады скорой помощи, МЧС и полиции. Оба пассажира пережили аварию без травм. Выяснение причин инцидента продолжается.