



В Турции тысячи человек вышли на марш против ЛГБТ

В Стамбуле (Турция) прошел марш консервативной группы, выступающей против ЛГБТ.



Участники демонстрации вышли на марш, чтобы защитить то, что они называют "традиционными семейными ценностями".



Как сообщает Times of Israel, несколько тысяч человек присоединились к "Большому семейному сбору", требуя закрытия ЛГБТК-ассоциаций и запрета их деятельности.



Представитель организаторов акции, Курсат Микан, заявил, что они собрали более 150 000 подписей, чтобы потребовать от парламента Турции принять новый закон, запрещающий пропаганду ЛГБТК.