



В Турции сегодня произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие

Сегодня, 5 марта, в Турции произошла масштабная авария с участием 23 автомобилей. Об этом сообщает CNN Turk.



Первой произошла авария на пересечении трассы TEM Измит в Коджаэле: столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. Далее произошло еще 7 различных аварий, которые были вызваны резким торможением ехавших сзади машин.



Всего в ДТП попали 23 единицы транспортных средств: 3 автобуса, 13 легковых автомобилей, 2 силобазы, 1 грузовик с автотранспортом, 1 грузовик с фруктами, 1 пикап и 2 легковых коммерческих автомобиля. Из-за ДТП движение транспорта было перекрыто в направлении Стамбула.

В результате аварии пострадали 11 человек. Они были доставлены в больницы.



На место аварии прибыли полиция, пожарные и медики. Спасатели помогли выбраться тем, кто застрял в автомобилях, а медики оказывали помощь пострадавшим.



Трасса ТЭМ была закрыта для движения около 2 часов из-за аварии. Ее открыли для движения после уборочных работ.

Полиция проводит расследование аварии.



