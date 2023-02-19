



В Турции решили завершить поиск выживших, но не везде

Турция решила прекратить поиски выживших после разрушительного землетрясения спустя почти две недели.



Об этом сообщил глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Юнус Цесар.



По его словам, спасательная операция продолжится лишь в двух районах, пострадавших больше всего. Уточняется, что землетрясение магнитудой 7,8, на юге страны и в Сирии, унесло жизни минимум 45 000 тысяч человек, из которых 40 689 — только в Турции.



Между тем, руководитель отдела по снижению рисков Управления Орхан Татар отметил, что интенсивность землетрясения, которое произошло 6 февраля, составила 11 баллов - на один пункт ниже 12-ти, который характеризуется как сильная катастрофа. А интенсивность второго землетрясения равнялась 10 баллам.