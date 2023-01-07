



В Турции перевернулся автобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

В субботу, 7 января, в Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пять человек погибли.



По данным СNN Türk, еще 22 человека получили ранения.



Уточняется, что ДТП произошло в районе Багдере. Автобус следовал из Диярбакыра в Игдыр. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.



По словам медиков, среди пяти погибших оказался один ребенок. Некоторых пассажиров пришлось извлекать из ловушки при помощи спецсредств.