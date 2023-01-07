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В Турции перевернулся автобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие
07.01.2023 16:45 Алина Груднева

В Турции перевернулся автобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

В субботу, 7 января, в Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пять человек погибли.

По данным СNN Türk, еще 22 человека получили ранения.

Уточняется, что ДТП произошло в районе Багдере. Автобус следовал из Диярбакыра в Игдыр. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По словам медиков, среди пяти погибших оказался один ребенок. Некоторых пассажиров пришлось извлекать из ловушки при помощи спецсредств.

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