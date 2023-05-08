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В Турции оппозиционера забросали камнями на предвыборном митинге
08.05.2023 12:32 Наталья Богинская

В Турции оппозиционера забросали камнями на предвыборном митинге


Накануне выборов в Турции протестующие забросали камнями мэра Стамбула Экрема Имамоглу, члена главной оппозиционной Республиканской народной партии CHP, во время предвыборного митинга в восточном городе Эрзурум, оплоте партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время митинга в Эрзуруме мэр Стамбула Имамоглу, который станет вице-президентом, если общий оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу победит на выборах, обратился к избирателям с крыши автобуса. Но из толпы начали забрасывать его и его сторонников камнями.
Имамоглу прервал свою речь и покинул место происшествия. 

"Мы уезжаем ради вашей безопасности", – сказал Имамоглу своим сторонникам.

Он добавил, что подаст уголовную жалобу на губернатора Эрзурума и руководителя полиции за то, что они допустили насилие.

На видеозаписях видно, что как минимум один человек получил ранение в лицо. Позже Имамоглу заявил, что девять человек были ранены.


На предыдущих президентских выборах 2018 года Эрдоган получил в Эрзуруме 72% голосов, здесь живет большая часть его сторонников.

В Турции 14 мая состоятся президентские и парламентские выборы. Опросы общественного мнения показывают, что перед Эрдоганом стоит самый большой избирательный вызов за два десятилетия его правления.

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