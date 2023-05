В Турции оппозиционера забросали камнями на предвыборном митинге

Накануне выборов в Турции протестующие забросали камнями мэра Стамбула Экрема Имамоглу, члена главной оппозиционной Республиканской народной партии CHP, во время предвыборного митинга в восточном городе Эрзурум, оплоте партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает агентство Reuters.



Во время митинга в Эрзуруме мэр Стамбула Имамоглу, который станет вице-президентом, если общий оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу победит на выборах, обратился к избирателям с крыши автобуса. Но из толпы начали забрасывать его и его сторонников камнями.

Имамоглу прервал свою речь и покинул место происшествия.



"Мы уезжаем ради вашей безопасности", – сказал Имамоглу своим сторонникам.



Он добавил, что подаст уголовную жалобу на губернатора Эрзурума и руководителя полиции за то, что они допустили насилие.



На видеозаписях видно, что как минимум один человек получил ранение в лицо. Позже Имамоглу заявил, что девять человек были ранены.

Turkish citizens wounded as thugs throw stones at Istanbul Mayor during an opposition rally in #Erzurum, with police failing to intervene.



Turkish Interior Minister’s response?



Doesn’t even condemn the violence. Blames İmamoğlu for a ‘provocation’.



Grim times ahead. #Turkey pic.twitter.com/jlylIA8Zgv