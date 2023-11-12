



В Турции ограбление украинца плохо закончилось для грабителей

В Алании двое бандитов на мотоцикле разбили стекло в автомобиле, забрали сумку, в которой было 35 000 долларов и попытались скрыться.

В Турции украинец насмерть задавил двух грабителей

В Алании двое грабителей на мотоцикле разбили окна и схватили сумку, в которой находилось 35 тыс.€ Владелец имущества развернулся, догнал их, и задавил. Сейчас мужчина задержан.

По информации турецких СМИ,⬇️ pic.twitter.com/ufZvZjl8uO — Lara-Lara (@LaraLar93023545) November 11, 2023

Видео зафиксировала не только уличная камера, но и сам владелец автомобиля, который немедленно выскочил из дома и бросился в погоню за грабителями.Мужчина не только догнал их, но и…задавил.Водителя автомобиля задержали.Турецкие СМИ сообщают, что один из грабителей был турок, а второй азербайджанец.