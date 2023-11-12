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В Турции ограбление украинца плохо закончилось для грабителей
12.11.2023 10:17 Катя Шульц

В Турции ограбление украинца плохо закончилось для грабителей

В Алании двое бандитов на мотоцикле разбили стекло в автомобиле, забрали сумку, в которой было 35 000 долларов и попытались скрыться.


Видео зафиксировала не только уличная камера, но и сам владелец автомобиля, который немедленно выскочил из дома и бросился в погоню за грабителями.

Мужчина не только догнал их, но и…задавил.

Водителя автомобиля задержали.
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Турецкие СМИ сообщают, что один из грабителей был турок, а второй азербайджанец.

 

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