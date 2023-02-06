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В Турции объявлен общенациональный траур
06.02.2023 20:01 Алина Груднева

В Турции объявлен общенациональный траур

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране национальный траур до 12 февраля.

Он был объявлен по погибшим в результате двух мощных землетрясений.

Между тем, в Турции полным ходом идет спасательная операция. В Газиантепе из-под завалов спасли четырех человек. К счастью, они оказались живыми.


По официальным данным министерства здравоохранения Турции, число погибших возросло до 1651. Ранения получили 11 119 человек. Спасательные операции продолжаются.

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