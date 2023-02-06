В Турции объявлен общенациональный траур
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране национальный траур до 12 февраля.
Он был объявлен по погибшим в результате двух мощных землетрясений.
Между тем, в Турции полным ходом идет спасательная операция. В Газиантепе из-под завалов спасли четырех человек. К счастью, они оказались живыми.
По официальным данным министерства здравоохранения Турции, число погибших возросло до 1651. Ранения получили 11 119 человек. Спасательные операции продолжаются.
Another 7.5 magnitude earthquake in Turkey pic.twitter.com/Q0QrcrEgRt— Cindle Wan (@CindleWan) February 6, 2023