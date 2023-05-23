



В Турции объявили о разоблачении сети "Моссада"

Турецкая разведка разоблачила "шпионскую сеть" "Моссада", действовавшую в стране.



По данным местных СМИ, в нее якобы входили 15 человек.



В ходе расследования, которое проводилось в течение 198 месяцев, было арестовано в общей сложности 11 человек.



Как отмечает Daily Sabah, как минимум один из них проходил обучение в Израиле и был отправлен в Турцию для создания компании, которая занималась бы торговлей с Ираном.



По версии разведки, сеть якобы шпионила за 23 людьми, имевшими коммерческие связи с Ираном. Лидером ячейки назван местный бизнесмен Сельчук Кучуккая.



В Турции заявили, что Моссад якобы сотрудничал с сотрудниками службы безопасности, связанными с изгнанным проповедником Фетхуллахом Гюленом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял его в планировании попытки госпереворота в 2016 году.



