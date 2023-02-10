



В Турции началось расследование в отношении строителей рухнувших домов

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил в пятницу, что начались судебные расследования в отношении застройщиков в регионах, пострадавших от смертоносного землетрясения в понедельник, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.



"Наши главные прокуроры повсеместно начали судебные расследования по этим событиям. Все, кто допустил недостатки или халатность будут привлечены к ответственности перед законом", - сказал Боздаг на пресс-конференции.



Боздаг сказал, что 206 прокуроров были назначены Советом судей и прокуроров страны для управления судебными процессами в пострадавших от землетрясения районах.



Боздаг также сообщил, что принимаются необходимые меры по аресту виновных и введению запрета на их международные поездки.



Во вторник инженер-строитель Геологической службы США Кишор Джайсвал сообщил CNN, что в прошлом Турция пережила сильные землетрясения, в том числе землетрясение 1999 года, которое произошло на юго-западе Турции и унесло жизни более 14 000 человек. Поэтому, по его словам, во многих частях Турции действуют региональные строительные нормы, которые гарантируют, что строительные проекты выдержат такие события.



Но не все здания были построены в соответствии с современными турецкими сейсмическими стандартами. Издержки в проектировании и строительстве, в особенности в старых домах, означают, что многие дома были спроектированы и построены с нарушениями сейсмических норм и не выдержали серьезности ударов.