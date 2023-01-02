



В Турции мужчина во время ремонта нашел подземный город

В турецкой провинции Невшехир мужчине удалось обнаружить подземный город во время ремонта. Это произошло после того, как он ударил по стене своего подвала молотком.



Мужчина рассказал журналистам, что нашел скрывавшийся за стеной туннель во время небольшого ремонта в собственном доме. Тоннель вел в другой, а за ним еще один.



Затем ему удалось случайно найти вход в огромный подземный город под названием Деринкую.



Оказалось, что подземная крепость на протяжении многих веков оставалась заброшенной, однако впоследствии выяснилось, что она имеет глубину 18 этажей и способна вместить до 20 тысяч жителей. Там были храмы, школы и даже стойла.



Археолог Департамента культуры Турции рассказал, что Деринкую высекли в вулканической породе. Город стал своеобразным рукотворным муравейником. Специалисты предполагают, что его создали фригийцы между 7 и 8 веком до н.э.