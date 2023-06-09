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В Турции конфисковали фальшивые деньги на 1 млрд долларов
09.06.2023 21:54 Ирина Демьянова

В Турции конфисковали фальшивые деньги на 1 млрд долларов

Турецкие силы безопасности изъяли в Стамбуле фальшивые деньги на сумму 1 миллиард долларов и арестовали шесть человек, участвовавших в операции, включая одного гражданина Ганы и трех граждан Швеции, сообщили в пятницу в офисе губернатора.

Силы жандармерии выследили подозреваемых до складского помещения в стамбульском районе Кагитхане, где они изъяли фальшивые 100-долларовые купюры, предназначенные для отправки в африканские страны, сообщили в управлении.

Дома подозреваемых были обысканы, а их наличные деньги и драгоценности конфискованы. Консульства Швеции и Ганы были поставлены в известность.

По словам офиса губернатора, партия фальшивок стала самой крупной в истории Турции.
 

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