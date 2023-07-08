



В Турции дом, пострадавший от землетрясения, рухнул от брошенных в него камней

В турецких провинциях продолжают ликвидировать последствия землетрясений, всколыхнувших страну в феврале этого года. Еще немало аварийных домов не снесли, поэтому местный житель решил "помочь". Об этом сообщает Yeniçağ Gazetesi.



В провинции Малатья, одном из 11 регионов Турции, пострадавший от мощных землетрясений, человек бросил несколько небольших камней в дом. После одного из бросков, здание буквально сложилось и полностью обрушилось.



“Этот сильно поврежденный дом в поселке Аккент в Малатье показал, что растянутые во время работы по сносу зданий в зоне землетрясения создают опасность”, – отмечают турецкие СМИ.



Проблема заключается в том, что за 5 месяцев после землетрясения аварийные здания до сих пор не снесли и они потенциально опасны для местных.



Ночью 6 февраля Турции потряс мощное землетрясение магнитудой 7,4 вблизи Кахраманмараша неподалеку от сирийской границы на глубине 7 километров. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантепи. Подземные толчки ощутили примерно в 04:17. Стихия также наделала беды и в Сирии.



Масштабы разрушений были просто катастрофическими. В Турции погибли около 44 218 человек. В общей сложности произошло 7 930 подземных толчков. Более 448 тысяч граждан были эвакуированы. В Сирии заявили о гибели 5914 человек.