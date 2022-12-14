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В Турции арестовали 44 подозреваемых в связях с "Моссадом"
14.12.2022 11:32 Ольга Белозерова

В Турции арестовали 44 подозреваемых в связях с "Моссадом"

Органы безопасности Турции предотвратили предполагаемую операцию "Моссада" против палестинских организаций, действующих на турецкой территории.

В ходе деятельности турецких сил безопасности были арестованы 44 человека, подозреваемых в связях с "Моссадом". Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, арестованные "тайно преследовали палестинских граждан, учреждения и неправительственные организации в Турции с целью получения финансовой выгоды, выдавая себя за сотрудников консалтинговой компании". 

Семеро подозреваемых были отправлены в тюрьму. 

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