



В Тулузе осквернили могилы жертв Холокоста

Во французской Тулузе неизвестные осквернили могилы на кладбище, где похоронены жертвы Холокоста.



По данным издания Francebleu, акту вандализма были подвержены две еврейские могилы.



На кладбище похоронены евреи и испанцы, погибшие в лагере для интернированных в период с 1930 по 1940 годы. Четыре христианские могилы также были осквернены.



В департаменте Верхней Гаронны осудили акт вандализма, призвав к суровому наказанию виновных. Местная полиция начала расследование.



