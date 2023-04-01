В Тульской области РФ вызвал переполох застрявший на дереве дрон
В субботу, 1 апреля, нечто вроде квадрокоптера напугало жителей города Ефремова Тульской области РФ.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Небольшой дрон зацепился за ветки дерева рядом с жилым домом. Неизвестный летающий объект вызвал настоящий переполох. На место падения дрона вызвали спасателей МЧС и силовиков.
Когда его с осторожностью сняли, оказалось, что это детская модель летательного аппарата, не обустроенная камерами и не содержащая боеприпасов.
Такой пластмассовый коптер стоит около полутора тысяч российских рублей.
Владельца детской игрушки теперь разыскивает полиция.