



В туалете супермаркета в Бней-Браке обнаружен труп мужчины

Шокирующий случай произошел в супермаркете в Бней-Браке.



Тело неизвестного мужчины было обнаружено сегодня утром в туалете филиала "Ошер Дат" в Бней-Браке. Волонтеры организации "Зака Тель-Авив" в настоящее время занимаются телом мужчины, которое было обнаружено в туалете магазина "Ошер ад" в Бней-Браке.



Волонтеры работают на месте происшествия вместе с полицией и командой судебно-криминологической экспертизы, которая была вызвана на место происшествия.



Находившихся в магазине попросили его покинуть из-за присутствия тела в помещении филиала. На данном этапе еще не было объявлено, когда, по предварительной оценке, было обнаружено тело в службах филиала супермаркета.

