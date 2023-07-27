



В туалете больницы в Хайфе обнаружили безжизненное тело доктора



Утром 26 июля в хайфской больнице "Бней Цион" произошла трагедия: в туалете больницы было обнаружено тело врача-анестезиолога Маруан Аднан, покончившего жизнь самоубийством. Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.



Речь идет о враче который только что начал работать в медицинский центр и не оставил письма. В больнице заявили, что разделяют горе семьи, выражают соболезнования, соответствующее сообщение было направлено в Министерство здравоохранения.