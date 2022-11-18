



В Тоскане обворовали виллу Тинькова

В Тоскане обворовали виллу российского бизнесмена Олега Тинькова, которая находится в коммуне Форте-деи-Марми.

По данным Adnkronos, это случилось в четверг ночью.

На момент проникновения в вилле никого не было. Ворам удалось взломать систему охраны и вскрыть два сейфа.

В итоге, были похищены драгоценности, дорогие часы и другие ценности. Предварительная оценка ущерба составила несколько сотен тысяч евро.

Это случилось через два после того, как в Тоскане была обворована еще одна вилла россиянина.