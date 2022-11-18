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В Тоскане обворовали виллу Тинькова
18.11.2022 13:31 Алина Груднева

В Тоскане обворовали виллу Тинькова

В Тоскане обворовали виллу российского бизнесмена Олега Тинькова, которая находится в коммуне Форте-деи-Марми. 

 
По данным Adnkronos, это случилось в четверг ночью.
 
На момент проникновения в вилле никого не было. Ворам удалось взломать систему охраны и вскрыть два сейфа.
 
В итоге, были похищены драгоценности, дорогие часы и другие ценности. Предварительная оценка ущерба составила несколько сотен тысяч евро. 
 
Это случилось через два после того, как в Тоскане была обворована еще одна вилла россиянина.
 

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