



В торговом центре в Стамбуле произошла стрельба: есть раненые

В торговом центре в Стамбуле произошел вооруженный конфликт, в ходе которого была открыта стрельба.



Как сообщает турецкая газета Sabah, были ранены 6 человек, включая иностранных граждан.



Согласно полученной информации, между двумя сидящими в кафе группами по неизвестной причине вспыхнула дискуссия, переросшая в драку со стрельбой.



Раненые, из которых 4 гражданина Азербайджана и 1 гражданин Ирана, были доставлены в близлежащие больницы. Состояние одного из пострадавших тяжелое.



Отмечается, что гражданин Ирана не участвовал в конфликте и был ранен, потому что находился на месте происшествия.