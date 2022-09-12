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В торговом центре в Стамбуле произошла стрельба: есть раненые
12.09.2022 07:54 Ольга Белозерова

В торговом центре в Стамбуле произошла стрельба: есть раненые

В торговом центре в Стамбуле произошел вооруженный конфликт, в ходе которого была открыта стрельба.

Как сообщает турецкая газета Sabah, были ранены 6 человек, включая иностранных граждан.

Согласно полученной информации, между двумя сидящими в кафе группами по неизвестной причине вспыхнула дискуссия, переросшая в драку со стрельбой.  

Раненые, из которых 4 гражданина Азербайджана и 1 гражданин Ирана, были доставлены в близлежащие больницы. Состояние одного из пострадавших тяжелое.

Отмечается, что гражданин Ирана не участвовал в конфликте и был ранен, потому что находился на месте происшествия. 

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