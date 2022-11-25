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В Тира развернуты дополнительные силы
25.11.2022 07:15 Евгения Маркова

В Тира развернуты дополнительные силы

Полиция Израиля провела специальную оценку ситуации после двойного убийства в Тира.

Решения принимали начальник Центрального полицейского управления Яир Хацрони совместно с командованием района Шарон и участком. 

Оценивая ситуацию, полицейские из отдела разведки и расследований рассмотрели обстоятельства инцидента, картину разведки, выводы на месте, а также следственные действия, необходимые в будущем. Кроме того, Яир Хацрони руководил усиленным развертыванием сил в городе, одновременно направляя целенаправленные меры по борьбе с лицами, совершившими преступления, в соответствии со стратегией Центрального округа. 

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