



В Тира развернуты дополнительные силы

Полиция Израиля провела специальную оценку ситуации после двойного убийства в Тира.



Решения принимали начальник Центрального полицейского управления Яир Хацрони совместно с командованием района Шарон и участком.



Оценивая ситуацию, полицейские из отдела разведки и расследований рассмотрели обстоятельства инцидента, картину разведки, выводы на месте, а также следственные действия, необходимые в будущем. Кроме того, Яир Хацрони руководил усиленным развертыванием сил в городе, одновременно направляя целенаправленные меры по борьбе с лицами, совершившими преступления, в соответствии со стратегией Центрального округа.