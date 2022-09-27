



В Тихом океане затонула лодка с туристами, есть погибшие и пропавшие без вести

По меньшей мере четыре человека погибли и несколько пропали без вести после того, как эквадорское судно затонуло у Галапагосских островов в Тихом океане, заявили в понедельник официальные лица Эквадора. Трое израильтян были среди десятков спасенных.



Министерство иностранных дел Эквадора первоначально определило жертв как двух эквадорцев, колумбийца и американца. Имена жертв не разглашаются.



Министерство Эквадора заявило, что работает с консульствами этих стран, чтобы "оказать всю необходимую поддержку".



На борту лодки находились 37 человек, в том числе трое граждан Израиля и иностранные граждане из Германии, Испании, США и Швейцарии, сообщил местный чиновник.



В сообщениях указывалось, что четыре пассажира числятся пропавшими без вести. 30 человек, включая израильских пассажиров, были благополучно спасены службами экстренной помощи.



По словам экстренных служб, судно перевозило пассажиров между Санта-Крус и островом Исабела.



"Вчера морские условия были сложными, что может объяснить аварию", — сказал местным СМИ Анхель Янес, мэр острова Санта-Крус, который является частью архипелага.



Местный телеканал Teleamazonas сообщил, что у лодки закончилось топливо и возникли механические проблемы. Другие СМИ заявляют, что лодка могла быть перегружена и это прямая ответственность команды корабля. В офисе капитана порта Санта-Крус заявили, что на большинстве пассажиров лодки не было спасательных жилетов, и что лодка шла слишком быстро.



Архипелаг, расположенный примерно в 1000 километрах от побережья Эквадора, является объектом Всемирного природного наследия и важной достопримечательностью для туристов. Он известен тем, что вдохновил английского натуралиста Чарльза Дарвина на разработку теории эволюции.

