



В тель-авивском отеле трое постояльцев железной цепью избили охранника

Трое постояльцев отеля "Орхидея" в Тель-Авиве жестоко атаковали сотрудника службы безопасности после того, как их попросили освободить номер.



Нападение произошло после того, как сотрудники отеля потребовали, чтобы трое освободили свой номер, после того как они бросали вещи с восьмого этажа.



"Прохожие, которые проходили мимо и чуть не пострадали, пожаловались на них", - заявили сотрудники отеля в показаниях, которые они дали полицейским следователям. В ответ на жалобы о бросании предметов в номер троих вызвали сотрудника службы безопасности и еще одного сотрудника и попросили их уйти.



Но трое спустились в вестибюль и начали буйствовать у регистратуры.



"Они набросились на меня с кулаками и пинали меня", - сказал полицейским сотрудник службы безопасности, - "один из них достал железную цепь и ударил меня по лицу". После инцидента он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.



В отель были вызваны сотрудники полиции, но трое скрылись с места нападения. Позднее они были арестованы в районе Хадеры, и у одного из них была обнаружена цепь, которой он ударил сотрудника отеля. Подозреваемые были доставлены на допрос, где они предпочли хранить молчание.



Во время судебного заседания следователь заявил, что именно группа бандитов напала на сотрудника службы безопасности и других работников отеля. В ответ на это защитники троих, адвокаты Янив Даниэль и Михаэль Сибони, заявили, что ссору начал офицер безопасности отеля.



Судья, просмотревший видеозапись нападения, решил продлить срок задержания хулиганов на три дня, а полиция намерена предъявить им обвинения. "Это очень серьезное дело о нападении, видеозапись говорит сама за себя", - сказал представитель полиции.