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В Тель-Авиве водителя электровелосипеда сбил автомобиль
08.07.2023 09:58 Ирина Демьянова

В Тель-Авиве водителя электровелосипеда сбил автомобиль

По сообщениям еврейских СМИ, мужчина в Тель-Авиве погиб в результате столкновения с автомобилем на дороге Менахема Бегина в субботу.

Как сообщается, 30-летний мужчина, получил серьезную травму головы не совместимую с жизнью.

“Водитель лежал без сознания рядом с велосипедом с тяжелой кровоточащей травмой головы. Мы провели медицинское обследование, но признаков жизни у него не было, и у нас не было другого выбора, кроме как констатировать его смерть”, — сказал фельдшер MDA, сообщает Maariv .
 

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