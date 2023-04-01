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В Тель-Авиве в бассейне чуть не утонул пожилой мужчина
01.04.2023 15:45 Алина Груднева

В Тель-Авиве в бассейне чуть не утонул пожилой мужчина

В субботу, 1 апреля, в бассейне в Тель-Авиве чуть не утонул 70-летний мужчина.

Он находится в критическом состоянии.

Пострадавшего вытащили из воды, когда он был без сознания. После оказания экстренной помощи мужчину доставили в больницу Ихилов.

Нам сказали, что мужчину вытащили из воды, пока он был без сознания. Мы провели ему сердечно-легочную реанимацию и эвакуировали его в больницу, продолжая выполнять реанимационные операции. Его состояние оценивается как критическое", - сообщили в MDA.
 

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