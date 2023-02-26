



В Тель-Авиве в баре атаковали пресс-секретаря Нетаниягу



Топаз Лук, пресс-представитель премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сидел в баре в Тель-Авиве и подвергся словесной атаке после того, как его узнал один из посетителей.



Мужчина кричал: : "Как вам не стыдно, вы не должны быть здесь" - Сотрудники попытались остановить инцидент и попросили вовлеченных уйти. Лук прокомментировал инцидент: "Я никак не отреагировал. Я продолжал сидеть еще 40 минут, заплатил и ушел".



Инцидент произошел вчера (в субботу) вечером в во время акции протеста против правовой революции в баре "Робина". Один из менеджеров заведения рассказал, что работники пытались остановить инцидент и попросили вовлеченных уйти.



"Я слышал крики двух людей, которые кричали друг на друга - когда один из них сказал (Луку) "Как тебе не стыдно, ты не должен быть здесь", - сказал один из рабочих. "Мы сказали им обоим, что просим одного из них уйти, потому что это вредит бизнесу. Он (Лук) решил доесть заказанную еду, а потом уйти".