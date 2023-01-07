



В Тель-Авиве стартовала многотысячная демонстрация против плана Левина

В Тель-Авиве тысячи активистов вышли на акцию протеста против плана правовой реформы, предложенного министром юстиции Яривом Левином.



Демонстрация стартовала вечером, 7 января.



По словам протестующих, план Левина представляет собой "опасный государственный переворот".



На акции протеста заметили председателя "Авода" Мерав Михаэли. По словам активистов, реформа не будет проведена без "беспрецедентного гражданского сопротивления".



По данным The Jerusalem Post, к 19:00 к протестам присоединились порядка 7-10 тысяч человек, в том числе, партийные лидеры.



