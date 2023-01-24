



В Тель-Авиве средь бела дня произошла стрельба

Во вторник, 24 января, средь бела дня в Тель-Авиве произошла перестрелка.



В результате, 37-летний мужчина получил тяжелые ранения.



Стрельба произошла на улице Моше Виленский. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу Ихилов.



Мужчину поместили в отделение интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое, но нестабильное. По версии полиции, инцидент имел криминальную подоплеку. Начато расследование.



