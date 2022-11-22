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В Тель-Авиве, Рамат-Гане и Бат-Яме заблокируют центральные улицы
22.11.2022 09:04 Аркадий Бочаровский

В Тель-Авиве, Рамат-Гане и Бат-Яме заблокируют центральные улицы


Вечером 22 ноября будут заблокированы центральные улицы  в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Бат-Яме из-за учений Министерства обороны и полиции Израиля.

В ходе учений будут отрабатываться действия в различных чрезвычайных ситуациях на маршруте скоростного трамвая. 

Ожидаются заторы на дорогах, и водителям рекомендуется следить за информацией о перекрытиях и путях проезда в приложении WAZE.

В рамках учений будет организовано активное движение сотрудников служб безопасности и спасателей в районе станции скоростного трамвая на улице Менахема Бегина в Бат-Яме, на улицах Жаботинского и Бялик в Рамат-Гане, а также на станции скоростного трамвая на улице Алленби в Тель-Авиве.


В Тель-Авиве с 18:30 будут закрыты для движения следующие улицы:

Ха Ракевет между Менахем Бегин и Иегуда Халеви в обоих направлениях.

Иегуда Халеви между улицами Линкольн и Алленби.

Бецалель Яфе в направлении Иегуда Халеви.

Рамхаль в направлении Иегуда Халеви.

Микве Исраэль между Барзилай и Менахем Бегин.

Левонтин между Барзилаем и Ха Ракевет.

Ха Хешмаль между Микве Исраэль и Ха Ракевет.

В Рамат-Гане с 20:30 будут закрыты для движения следующие улицы:

Жаботинский от Бялика до Герцль в обоих направлениях.

Жаботинского от Ха Мафдиль до Герцль.

Д-р Коэн от Бялик до Жаботински.

Ха Тиква от Жаботински до Хадар.

В Бат-Яме с 18:00 будет закрыта для движения улица Менахем Бегин, между улицей А-Комемиют  и углом улицы Кореш.




 

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