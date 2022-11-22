В Тель-Авиве, Рамат-Гане и Бат-Яме заблокируют центральные улицы
Вечером 22 ноября будут заблокированы центральные улицы в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Бат-Яме из-за учений Министерства обороны и полиции Израиля.
В ходе учений будут отрабатываться действия в различных чрезвычайных ситуациях на маршруте скоростного трамвая.
Ожидаются заторы на дорогах, и водителям рекомендуется следить за информацией о перекрытиях и путях проезда в приложении WAZE.
В рамках учений будет организовано активное движение сотрудников служб безопасности и спасателей в районе станции скоростного трамвая на улице Менахема Бегина в Бат-Яме, на улицах Жаботинского и Бялик в Рамат-Гане, а также на станции скоростного трамвая на улице Алленби в Тель-Авиве.
В Тель-Авиве с 18:30 будут закрыты для движения следующие улицы:
Ха Ракевет между Менахем Бегин и Иегуда Халеви в обоих направлениях.
Иегуда Халеви между улицами Линкольн и Алленби.
Бецалель Яфе в направлении Иегуда Халеви.
Рамхаль в направлении Иегуда Халеви.
Микве Исраэль между Барзилай и Менахем Бегин.
Левонтин между Барзилаем и Ха Ракевет.
Ха Хешмаль между Микве Исраэль и Ха Ракевет.
В Рамат-Гане с 20:30 будут закрыты для движения следующие улицы:
Жаботинский от Бялика до Герцль в обоих направлениях.
Жаботинского от Ха Мафдиль до Герцль.
Д-р Коэн от Бялик до Жаботински.
Ха Тиква от Жаботински до Хадар.
В Бат-Яме с 18:00 будет закрыта для движения улица Менахем Бегин, между улицей А-Комемиют и углом улицы Кореш.