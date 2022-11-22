



В Тель-Авиве, Рамат-Гане и Бат-Яме заблокируют центральные улицы



Вечером 22 ноября будут заблокированы центральные улицы в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Бат-Яме из-за учений Министерства обороны и полиции Израиля.



В ходе учений будут отрабатываться действия в различных чрезвычайных ситуациях на маршруте скоростного трамвая.



Ожидаются заторы на дорогах, и водителям рекомендуется следить за информацией о перекрытиях и путях проезда в приложении WAZE.



В рамках учений будет организовано активное движение сотрудников служб безопасности и спасателей в районе станции скоростного трамвая на улице Менахема Бегина в Бат-Яме, на улицах Жаботинского и Бялик в Рамат-Гане, а также на станции скоростного трамвая на улице Алленби в Тель-Авиве.





В Тель-Авиве с 18:30 будут закрыты для движения следующие улицы:



Ха Ракевет между Менахем Бегин и Иегуда Халеви в обоих направлениях.



Иегуда Халеви между улицами Линкольн и Алленби.



Бецалель Яфе в направлении Иегуда Халеви.



Рамхаль в направлении Иегуда Халеви.



Микве Исраэль между Барзилай и Менахем Бегин.



Левонтин между Барзилаем и Ха Ракевет.



Ха Хешмаль между Микве Исраэль и Ха Ракевет.



В Рамат-Гане с 20:30 будут закрыты для движения следующие улицы:



Жаботинский от Бялика до Герцль в обоих направлениях.



Жаботинского от Ха Мафдиль до Герцль.



Д-р Коэн от Бялик до Жаботински.



Ха Тиква от Жаботински до Хадар.



В Бат-Яме с 18:00 будет закрыта для движения улица Менахем Бегин, между улицей А-Комемиют и углом улицы Кореш.









