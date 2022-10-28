



В Тель-Авиве рабочий упал с высоты: состояние нестабильное

В Тель-Авиве рабочий на строительной площадке упал с высоты.

54-летний мужчина получил тяжелые травмы.

По словам медиков, его состояние оценивается как нестабильное.

Пострадавшего эвакуировали в больницу Ихилов. У него диагностированы травмы грудной клетки и конечностей.

"Раненый, упавший с высоты около полутора метров, был в сознании. Мы оказали ему первую медицинскую помощь, которая включала иммобилизацию и введение лекарств, и эвакуировали его в больницу", - сообщили в MDA.