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В Тель-Авиве рабочий упал с высоты: состояние нестабильное
28.10.2022 13:38 Алина Груднева

В Тель-Авиве рабочий упал с высоты: состояние нестабильное

В Тель-Авиве рабочий на строительной площадке упал с высоты.

 
54-летний мужчина получил тяжелые травмы.
 
По словам медиков, его состояние оценивается как нестабильное.
 
Пострадавшего эвакуировали в больницу Ихилов. У него диагностированы травмы грудной клетки и конечностей.
 
"Раненый, упавший с высоты около полутора метров, был в сознании. Мы оказали ему первую медицинскую помощь, которая включала иммобилизацию и введение лекарств, и эвакуировали его в больницу", - сообщили в MDA.

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