



В Тель-Авиве мигранты забросали камнями министра “Оцма Йегудит”

Подростки, являющиеся нелегальными мигрантами из южного Тель-Авива, во вторник вечером забросали камнями министра по развитию периферии, Негева и Галилеи Ицхака Вассерлауфа из партии “Оцма Йегудит” возле его резиденции в районе Шапира.



По сообщениям, никто не пострадал. На место происшествия была вызвана полиция. О причинах нападения не сообщается.



Вассерлауф был забросан камнями после возвращения со встречи с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, посвященной борьбе с ОПГ в южном и северном регионах Израиля.

