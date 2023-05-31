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В Тель-Авиве мигранты забросали камнями министра “Оцма Йегудит”
31.05.2023 08:57 Наталья Богинская

В Тель-Авиве мигранты забросали камнями министра “Оцма Йегудит”

Подростки, являющиеся нелегальными мигрантами из южного Тель-Авива, во вторник вечером забросали камнями министра по развитию периферии, Негева и Галилеи Ицхака Вассерлауфа из партии  “Оцма Йегудит” возле его резиденции в районе Шапира.

По сообщениям, никто не пострадал. На место происшествия была вызвана полиция. О причинах нападения не сообщается.

Вассерлауф был забросан камнями после возвращения со встречи с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, посвященной борьбе с ОПГ в южном и северном регионах Израиля.
 

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