В Тель-Авиве мигранты забросали камнями министра “Оцма Йегудит”
Подростки, являющиеся нелегальными мигрантами из южного Тель-Авива, во вторник вечером забросали камнями министра по развитию периферии, Негева и Галилеи Ицхака Вассерлауфа из партии “Оцма Йегудит” возле его резиденции в районе Шапира.
По сообщениям, никто не пострадал. На место происшествия была вызвана полиция. О причинах нападения не сообщается.
Вассерлауф был забросан камнями после возвращения со встречи с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, посвященной борьбе с ОПГ в южном и северном регионах Израиля.
לשכת השר וסרלאוף: "קבוצת נערים מסתננים מדרום ת"א יידו כעת אבנים לעבר שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף סמוך למקום מגוריו בשכונת שפירא בדרום ת"א. המשטרה בדרך". pic.twitter.com/UTZ0w0HAOi— שילה פריד (@shilofreid) May 30, 2023