



В Тель-Авиве неожиданно закрылся знаменитый ресторан Mesa

Ресторан авторской кухни Mesa, один из самых престижных и старейших ресторанов Израиля, неожиданно закрывается после почти двадцатилетней деятельности. По словам источников, знакомых с ситуаций, ресторан был закрыт из-за того, что "медленно тонул как Титаник, а проходящие рядом протесты только усугубили ситуацию".



Ресторан, расположенный на улице Арбеа в Тель-Авиве, был открыт в 2004 году. В то время его возглавлял шеф-повар Авив Моше .



Это заведение уже закрывалось во время пандемии. В этот период Моше решил уйти на пенсию и покинуть кухню.



В июле 2021 года ресторан снова открылся с новым шеф-поваром Ассафом Штерном, который работал в известных ресторанах Израиля и всего мира, в том числе в ресторанах, обладающих звездами Мишлен. Штерн создал для этого заведения новое меню, в котором сочетались различные кулинарные техники и кулинарные влияния средиземноморской, французской, итальянской и восточноазиатской кухни.



За годы существования ресторан Mesa получил восторженные отзывы ведущих ресторанных критиков и даже международное признание. Он был назван престижным дизайнерским журналом WALL PAPER одним из пятидесяти самых красивых ресторанов мира. Также туристический журнал CONDA NEST TRAVELER включил его в список 80 лучших ресторанов мира.



На протяжении многих лет государственные деятели, артисты и знаменитости со всего мира посещали Mesa, в том числе: Тони Блэр, Николя Саркози, Руди Джулиани, Квентин Тарантино, Джон Бон Джови, Шарль Азнавур, Финк, Эмма Шаплан, Пеп Гвардиола, Сэмюэл Этоо и многие другие.

