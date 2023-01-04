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В Тель-Авиве начинают перекрывать дороги из-за взрыва водопровода
04.01.2023 12:50 Аркадий Бочаровский

В Тель-Авиве начинают перекрывать дороги из-за взрыва водопровода

Представители муниципалитета Тель-Авива заявили, что часть дороги на границе Гиватаим - Тель-Авив - Яффо от улицы Глуска до Игаль Алон останется закрытой как минимум до субботы. 

В настоящее время также начинаются перекрытия на дорогах, прилегающих к центральным магистралям, из-за опасений, что грунт нестабилен и существует опасность обвала.

Последствия взрыва трубопровода будут устранены еще в течение нескольких дней. Существуют опасения по поводу дополнительных перекрытий дорог в Гиватаиме в ближайшие часы
 

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