



В Тель-Авиве начинают перекрывать дороги из-за взрыва водопровода

Представители муниципалитета Тель-Авива заявили, что часть дороги на границе Гиватаим - Тель-Авив - Яффо от улицы Глуска до Игаль Алон останется закрытой как минимум до субботы.



В настоящее время также начинаются перекрытия на дорогах, прилегающих к центральным магистралям, из-за опасений, что грунт нестабилен и существует опасность обвала.



Последствия взрыва трубопровода будут устранены еще в течение нескольких дней. Существуют опасения по поводу дополнительных перекрытий дорог в Гиватаиме в ближайшие часы

