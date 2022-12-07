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В Тель-Авиве машина сбила мотоциклиста, в Петах-Тикве задавили пешехода
07.12.2022 06:51 Аркадий Бочаровский

В Тель-Авиве машина сбила мотоциклиста, в Петах-Тикве задавили пешехода


30-летний мотоциклист получил серьезные травмы сегодня ночью после того, как был сбит автомобилем на перекрестке  улиц Алленби и Ротшильд. Команды MDA оказали ему медицинскую помощь на месте и эвакуировали его в больницу Ихилов с травмами головы и конечностей - его состояние нестабильно.

Ранее вечером на шоссе №40 35-летний пешеход получил серьезные травмы после наезда автомобиля в районе перекрестка Таясим. Команда MDA оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала его в больницу Бейлинсон с множественными  травмами.
 

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