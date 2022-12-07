



В Тель-Авиве машина сбила мотоциклиста, в Петах-Тикве задавили пешехода



30-летний мотоциклист получил серьезные травмы сегодня ночью после того, как был сбит автомобилем на перекрестке улиц Алленби и Ротшильд. Команды MDA оказали ему медицинскую помощь на месте и эвакуировали его в больницу Ихилов с травмами головы и конечностей - его состояние нестабильно.



Ранее вечером на шоссе №40 35-летний пешеход получил серьезные травмы после наезда автомобиля в районе перекрестка Таясим. Команда MDA оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала его в больницу Бейлинсон с множественными травмами.

