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В Тель-Авиве два дерева упали на две машины одной семьи
30.12.2022 08:33 Алина Груднева

В Тель-Авиве два дерева упали на две машины одной семьи


В Тель-Авиве одна семья лишилась двух машин в двух разных инцидентах с деревьями.

По данным 12-го канала израильского ТВ, первый случай произошел еще в прошлом году.

Теперь еще одно дерево упало на вторую машину семьи Исраэля Кляйна.

Уточняется, что жители неоднократно жаловались в местный муниципалитет, что старые деревья угрожают людям. Однако их заявления были проигнорированы. К счастью, в результате двух инцидентов никто не пострадал.

"Вдоль бульвара растут деревья, которые вот-вот упадут и убьют людей — это вопрос времени", – сказал Кляйн.

 

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