



В Тель-Авиве два дерева упали на две машины одной семьи



В Тель-Авиве одна семья лишилась двух машин в двух разных инцидентах с деревьями.



По данным 12-го канала израильского ТВ, первый случай произошел еще в прошлом году.



Теперь еще одно дерево упало на вторую машину семьи Исраэля Кляйна.



Уточняется, что жители неоднократно жаловались в местный муниципалитет, что старые деревья угрожают людям. Однако их заявления были проигнорированы. К счастью, в результате двух инцидентов никто не пострадал.



"Вдоль бульвара растут деревья, которые вот-вот упадут и убьют людей — это вопрос времени", – сказал Кляйн.



