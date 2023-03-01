В Тель-Авиве демонстранты столкнулись с полицией
Днем, 1 марта, на перекрестке Азриэли в Тель-Авиве протестующие столкнулись с полицией.
Демонстранты, вышедшие на акцию протеста против правовой реформы, попытались прорваться через полицейское заграждение в направлении к шоссе Яалон, чтобы его перекрыть.
В ходе столкновений был задержан как минимум один протестующий.
В то же время, сотни протестующих блокируют шоссе Бегин в Тель-Авиве.
המשטרה מעדכנת על חסימות בת"א: רחוב קפלן מאבן גבירול עד מנחם בגין, צומת קפלן דרך מנחם בגין לצפון ולדרום, גבעת התחמושת מיגאל אלון עד מנחם בגין (צומת עזריאלי). כמו כן, נחסמו העליות למחלף השלום בנתיבי איילון מצפון ומדרום.— כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2023
בתיעוד: תהלוכה בכיכר דיזנגוף בתל אביב@daniel_elazar pic.twitter.com/x80sNQFWoD