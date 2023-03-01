



В Тель-Авиве демонстранты столкнулись с полицией

Днем, 1 марта, на перекрестке Азриэли в Тель-Авиве протестующие столкнулись с полицией.



Демонстранты, вышедшие на акцию протеста против правовой реформы, попытались прорваться через полицейское заграждение в направлении к шоссе Яалон, чтобы его перекрыть.



В ходе столкновений был задержан как минимум один протестующий.



В то же время, сотни протестующих блокируют шоссе Бегин в Тель-Авиве.

