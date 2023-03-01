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В Тель-Авиве демонстранты столкнулись с полицией
01.03.2023 12:30 Алина Груднева

В Тель-Авиве демонстранты столкнулись с полицией

Днем, 1 марта, на перекрестке Азриэли в Тель-Авиве протестующие столкнулись с полицией.

Демонстранты, вышедшие на акцию протеста против правовой реформы, попытались прорваться через полицейское заграждение в направлении к шоссе Яалон, чтобы его перекрыть.

В ходе столкновений был задержан как минимум один протестующий.

В то же время, сотни протестующих блокируют шоссе Бегин в Тель-Авиве.
 

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