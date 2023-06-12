



В Тель-Авиве строительный кран поднял флаг ЧВК "Вагнер"

В понедельник в Тель-Авиве в центре Израиля был поднят флаг, представляющий группу российских наемников "Вагнер", что вызвало осуждение со стороны посольства Украины, пишет i24news.



Группу по-разному называют частной военной компанией (ЧВК), сетью наемников или де-факто частной армией Путина, и она действует вне закона в России, где ЧВК официально запрещены.



Флаг был поднят с помощью крана на строительной площадке. Властям еще предстоит установить личность человека, который его поднял, но предполагается, что это был кто-то, кто имел доступ к месту, возможно, член строительной бригады.



"Мы глубоко потрясены, увидев поднятый в Тель-Авиве флаг российской террористической организации, — говорится в заявлении посольства Украины в Израиле, направленном i24NEWS . - Той самой организации, члены которой ежедневно казнят военнопленных, убивают и насилуют детей и женщин и совершают военные преступления".



"Мы призываем местные власти немедленно убрать флаг террористической группы Вагнера с территории Тель-Авива", — говорится в сообщении.