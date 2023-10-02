



В Техасе ребенок утонул в аквапарке, пока его мать была занята телефоном

Мать из Техаса обвиняется в том, что позволила своему 3-летнему сыну утонуть в аквапарке, в то время как она смотрела в свой телефон и напевала музыку.



3-летний Энтони Лео Малаве умер 13 мая после того, как его нашли без сознания в бассейне аквапарка Camp Cohen в Эль-Пасо, штат Техас.



Мать мальчика, 35-летняя Джессика Уивер, была обвинена в халатности и арестована в связи с утоплением 30 августа по обвинению в нанесении телесных повреждений ребенку в результате бездействия.



Семь свидетелей инцидента рассказали о шокирующем поведении женщины, которая разговаривала по телефону, сидя у бассейна, более часа, не поднимала глаз и не обращала ни на что внимания.



По словам свидетелей, понадобилось 7 минут, чтобы очистить бассейн и вытащить оттуда ребенка, и все это время его мать была занята своим гаджетом.



