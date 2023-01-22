



В Техасе на берег выбросило странную устрашающую рыбу

Вначале января жительница Техаса гуляла вдоль берегов Порт-Боливара, когда заметила странную и ужасную рыбу.



Сюзанна Шоат Арсено разместила в группе Facebook под названием Bolivar Beachcombers две фотографии этой странной рыбы и написала: “Прогуливалась сегодня по пляжу, я нашла странную рыба. Кто-нибудь может сказать мне, что это такое?”



Научный директор по прибрежному рыболовству Техасских парков и дикой природы Марк Фишер считает, что, странная рыба могла быть угрем.



Окунь, также известный как Echiophis Punctifer, обычно встречается в Атлантическом океане. По данным Смитсоновского института тропических исследований, они, как правило, живут в мелководных заливах и лагунах.



Хотя Техасский университет A&M в Галвестоне не смог найти причину, по которой рыбу выбросило на берег, ученые отметили, что периодически различные морские существа оказываются на берегу из-за погоды и течения.

